Стало известно, кого расстреляли в Уфе на трассе в Дёму

Полностью перекрыто движение по Демскому шоссе. В микрорайон можно попасть по объездной дороге через Затон и трассе М5. По неподтвержденной информации, на данном участке был обстрелян автомобиль «Тойота» и в данный момент идет задержание преступника.
На месте работают сотрудники спецслужб. Инспекторы ГИБДД оцепили территорию и разворачивают весь транспорт в обратном направлении. Как сообщает источник в правоохранительных органах, в результате перестрелки был убит уфимский криминальный авторитет.
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