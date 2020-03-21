Стало известно, кого расстреляли в Уфе на трассе в Дёму

Полностью перекрыто движение по Демскому шоссе. В микрорайон можно попасть по объездной дороге через Затон и трассе М5. По неподтвержденной информации, на данном участке был обстрелян автомобиль «Тойота» и в данный момент идет задержание преступника.

От людей слышали, что там перестрелка, перекрыли всё. Ждем автобус. Вдруг повезет. Салават Зайнетдинов

На месте работают сотрудники спецслужб. Инспекторы ГИБДД оцепили территорию и разворачивают весь транспорт в обратном направлении. Как сообщает источник в правоохранительных органах, в результате перестрелки был убит уфимский криминальный авторитет.