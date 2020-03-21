В Башкирии 58 человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус

В Уфе созданы рабочие группы по содействию прибывшим из-за границы. Они будут состоять из двух человек – соцработника и представителя МЧС, которые ежедневно будут обходить тех, кто находится на самоизоляции. Таким образом будет проверяться нахождение на карантине и самочувствие предполагаемого носителя.

В Башкортостане зараженных коронавирусом пока нет, под подозрением 58 человек, которые находятся в стационарах. При этом было исследовано 1748 человек, свыше 300 с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония». Данные озвучили на ежедневном брифинге. Представители Минкульта добавили, что на сегодня отменены все массовые мероприятия с численностью более 250 человек. Все трансляции спектаклей можно посмотреть онлайн. При этом театры в малых городах работают в штатном режиме.

По 20 апреля все мероприятия отменены. А если взять маленькие мероприятия, то мы их проводим в штатном режиме. У нас есть театры в других городах, там как проводили мероприятия, так и проводятся. Мы не запускаем артистов из соседних регионов и не выезжаем на гастроли сами. Ринат Халиков, заместитель министра культуры Республики Башкортостан