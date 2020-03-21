В Башкирии 58 человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус

В Уфе созданы рабочие группы по содействию прибывшим из-за границы. Они будут состоять из двух человек – соцработника и представителя МЧС, которые ежедневно будут обходить тех, кто находится на самоизоляции. Таким образом будет проверяться нахождение на карантине и самочувствие предполагаемого носителя.
В Башкортостане зараженных коронавирусом пока нет, под подозрением 58 человек, которые находятся в стационарах. При этом было исследовано 1748 человек, свыше 300 с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония». Данные озвучили на ежедневном брифинге. Представители Минкульта добавили, что на сегодня отменены все массовые мероприятия с численностью более 250 человек. Все трансляции спектаклей можно посмотреть онлайн. При этом театры в малых городах работают в штатном режиме.
На сегодня заболевание зарегистрировано в 18 регионах страны, за сутки выявлено 53 новых случая. Всего в России 306 больных коронавирусом. На брифинге подчеркнули, что все прибывающие из-за границы обязаны пройти двухнедельный карантин. За нарушение самоизоляции может грозить административная или даже уголовная ответственность. При этом чтобы оформить больничный, необязательно ехать на прием к врачу. Можно сделать это по номеру горячей линии либо онлайн через личный кабинет на сайте Фонда соцстрахования.