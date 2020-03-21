Банда подростков А.У.Е терроризирует торговые центры Уфы

Группировки с названием из трех букв А.У.Е – расшифровывается как «арестантский уклад един» – становятся угрозой не только для сверстников, но и взрослых. Тюремная романтика все также популярна среди определенной части молодежи: жизнь по понятиям, вымогательство денег и запугивание прохожих. На днях одна из таких группировок агрессивных школьников напала на двух мальчиков в торговом центре – избиение зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах юных воспитанников одной из танцевальных школ в этом торговом центре жестоко избивают местные «старшаки». Это сейчас у молодежи до 16 такая мода – они делятся на «блатных» и «шнырей». Тюремная романтика, так сказать.

Мальчики сняли побои и обратились в полицию. Но родители потерпевших всерьез беспокоятся за безопасность детей. Сейчас стоит вопрос о прекращении посещения студии.

Наших детей избили на глазах у всех. Мы были в больнице, у нас есть все справки. У сына ушиб носа и руки. Эльвира Гаймалетдинова, мама потерпевшего мальчика

Группа хулиганов держит в страхе детей от 8 до 15 лет, особенно они любят, когда «жертва» гуляет по торговому центру одна. Вымогательства и избиения случаются в основном в слепых зонах, где видеокамеры не освещают происходящее. Но и на этом они не останавливаются. Арендаторы ТЦ жалуются, что дети распугивают клиентов и воруют товары.

Забегает подросток, хватает что угодно с прилавка. Когда таких ловят, говорят, что это мелочная кража, недостаточно, чтобы заводить какие-то дела на ребенка, на подростка. Оксана Замятина, директор торгового центра

Заявления в полицию, конечно же, пишут и администрация, и владельцы магазинов, приезжает даже наряд – нарушителей забирают, но эффект от этого недолгий. И детки возвращаются сюда снова, в течение часа. Их любимое место – это фудкорт. Они играют в карты, грызут семечки, пьют алкоголь и даже имеют смелость заниматься прилюдно ну совсем не детскими вещами.

Постоянно распивают алкоголь, поэтому даже выделен отдельный пост. На замечание могут встать несколько человек и в драку лезть. Пытаются в основном спровоцировать охранника, кричат: «Помогите, педофил! На меня нападают!» Права хорошо свои знают и знают, на что можно давить. Евгений Мавринский, руководитель службы безопасности торгового центра

В этом торговом центре орудует как минимум две банды школьников, численность впечатляет. На этих кадрах разборка двух группировок. Подростки не удосуживаются даже отойти в менее людное место и выясняют отношения прямо у центрального входа, не обращая внимания на женщин и пенсионеров. Что же касается избиения юных танцоров, то полиция уже установила личности хулиганов. Началась проверка.