Банда подростков А.У.Е терроризирует торговые центры Уфы

Группировки с названием из трех букв А.У.Е – расшифровывается как «арестантский уклад един» – становятся угрозой не только для сверстников, но и взрослых. Тюремная романтика все также популярна среди определенной части молодежи: жизнь по понятиям, вымогательство денег и запугивание прохожих. На днях одна из таких группировок агрессивных школьников напала на двух мальчиков в торговом центре – избиение зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах юных воспитанников одной из танцевальных школ в этом торговом центре жестоко избивают местные «старшаки». Это сейчас у молодежи до 16 такая мода – они делятся на «блатных» и «шнырей». Тюремная романтика, так сказать.
Мальчики сняли побои и обратились в полицию. Но родители потерпевших всерьез беспокоятся за безопасность детей. Сейчас стоит вопрос о прекращении посещения студии.
Группа хулиганов держит в страхе детей от 8 до 15 лет, особенно они любят, когда «жертва» гуляет по торговому центру одна. Вымогательства и избиения случаются в основном в слепых зонах, где видеокамеры не освещают происходящее. Но и на этом они не останавливаются. Арендаторы ТЦ жалуются, что дети распугивают клиентов и воруют товары.
Заявления в полицию, конечно же, пишут и администрация, и владельцы магазинов, приезжает даже наряд – нарушителей забирают, но эффект от этого недолгий. И детки возвращаются сюда снова, в течение часа. Их любимое место – это фудкорт. Они играют в карты, грызут семечки, пьют алкоголь и даже имеют смелость заниматься прилюдно ну совсем не детскими вещами.
В этом торговом центре орудует как минимум две банды школьников, численность впечатляет. На этих кадрах разборка двух группировок. Подростки не удосуживаются даже отойти в менее людное место и выясняют отношения прямо у центрального входа, не обращая внимания на женщин и пенсионеров. Что же касается избиения юных танцоров, то полиция уже установила личности хулиганов. Началась проверка.
В черте Уфы несколько десятков торговых центров. Сотни школьников без дела гуляют по комплексам. Из них, хоть и небольшая, но агрессивная часть устраивает настоящий террор для посетителей, арендаторов и своих сверстников. Руководство торгового центра обратилось в правоохранительные органы с просьбой собрать оперативное совещание, чтобы прийти к общему решению проблемы. Но пока ситуация не меняется, а обеспокоенные родители, которые видят все своими глазами, уже не рискуют отпускать детей одних за покупками.