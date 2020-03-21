«Думал, ногу отрезало»: ветеран из Башкирии рассказал, как пережил обстрел фашистов

48 дней до победы – телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. В годы Великой Отечественной войны из Башкортостана на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 300 тысяч человек погибло. 95-летний Явдат Гилязов из Дюртюлинского района был одним из тех, кому удалось вернуться домой с победой, хотя он не раз оказывался на грани жизни и смерти.

К подсказкам обращается крайне редко, говорит Явдат Фазылбакович. Судоку, кроссворды, сканворды. В свои 95 в их решении он даст фору молодым. Полезно для мозга, делится ветеран. Очками не пользуется – зрение пока не подводит. А во времена молодости, еще когда работал заведующим на ферме, бывало, ругал за это сотрудников.

В бухгалтерии сидят, такими кроссвордами занимаются. Не терпел этого. Хотел вырвать из рук, чтобы не играли во время работы. А вот сейчас вспомнил: эта работа нам пойдёт. Явдат Гилязов, ветеран Великой Отечественной войны

В 1943 его молодым мальчишкой призвали в армию, но сначала не на фронт, а в учебку. Из него и еще таких же 18 летних парней делали настоящих десантников. Прыгать с парашютом впервые было едва ли не страшнее, чем потом воевать на передовой, рассказывает Явдат Фазылбакович. После его отправили на Карельский фронт. Войска шли пешком. Дошли до реки Свирь. И здесь ветерану пришлось несколько раз переправлять солдат на лодке.

Тяжело, течение большое. Когда за своими вышел, своих уже нет. Другой взвод уже, другое командование. Всё равно – их перевозил. Потом опоздал, наши ушли. Командир роты сказал мне: «Догони своих!» Явдат Гилязов, ветеран Великой Отечественной войны

Потом окажется, что офицер написал в штаб о том, как Явдат Гилязов помог переправить солдат. Рота двигалась в сторону Петрозаводска. Когда шли через лес, начался обстрел.

Когда начинали стрелять, мы ложились. Вот так рукой, нога здесь. Осколком откинуло ногу мне назад. Я думал, ногу отрезало, наверное. Осколок сюда попал, операцию здесь делали. И с этой стороны искали – не нашли. Явдат Гилязов, ветеран Великой Отечественной войны