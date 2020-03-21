«Думал, ногу отрезало»: ветеран из Башкирии рассказал, как пережил обстрел фашистов

48 дней до победы – телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. В годы Великой Отечественной войны из Башкортостана на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 300 тысяч человек погибло. 95-летний Явдат Гилязов из Дюртюлинского района был одним из тех, кому удалось вернуться домой с победой, хотя он не раз оказывался на грани жизни и смерти.
К подсказкам обращается крайне редко, говорит Явдат Фазылбакович. Судоку, кроссворды, сканворды. В свои 95 в их решении он даст фору молодым. Полезно для мозга, делится ветеран. Очками не пользуется – зрение пока не подводит. А во времена молодости, еще когда работал заведующим на ферме, бывало, ругал за это сотрудников.
В 1943 его молодым мальчишкой призвали в армию, но сначала не на фронт, а в учебку. Из него и еще таких же 18 летних парней делали настоящих десантников. Прыгать с парашютом впервые было едва ли не страшнее, чем потом воевать на передовой, рассказывает Явдат Фазылбакович. После его отправили на Карельский фронт. Войска шли пешком. Дошли до реки Свирь. И здесь ветерану пришлось несколько раз переправлять солдат на лодке.
Потом окажется, что офицер написал в штаб о том, как Явдат Гилязов помог переправить солдат. Рота двигалась в сторону Петрозаводска. Когда шли через лес, начался обстрел.
Осколок, как окажется потом, застрял в кости. Врачи его так и не найдут, спустя несколько лет после войны он выйдет сам. Из-за серьезного ранения продолжить службу Явдат Фазылбакович уже не смог. Сейчас раны, несмотря на возраст, не дают о себе знать, рассказывает ветеран. Он много шутит, старается чаще двигаться. А ближе к лету перебирается в родную деревню, где его ждут любимые пчёлы. Там он и собирается накануне 9 мая встретить своё 96-летие.