В Башкирии врачи стали чаще оставаться работать на селе после окончания контракта

Отработали срок и не уехали. В Чишминской центральной больнице рекордное количество врачей, оставшихся работать после окончания контракта. Чаще всего участники госпрограммы «Земский доктор» покидают рабочее место на селе после отработанных пяти лет.

Игнорировать рекомендации этого специалиста не стоит. Ирина Мусагитова в Чишминской ЦРБ работает 7 лет. Врач-терапевт два месяца назад после обучения переквалифицировалась в онколога. Пятилетний контракт по госпрограмме «Земский доктор» отработала еще в 2018-м. Однако врач не уехала в столичные медучреждения. Обосновалась в Чишмах, а на полученный миллион приобрела здесь жилье.

Были моменты, когда думали переезжать, в город перебираться. Но на чаше весов перевесила эта больница. Здесь более благоприятные условия проживания, работы и продвижения. Вот учеба у меня дополнительно. Ирина Мусагитова, врач-онколог Чишминской ЦРБ

А Гульнара Ягафарова пятилетку начала отрабатывать только в прошлом году. Миллион уже получила, как потратить, пока не придумала. Расходы за служебное жилье взяла на себя больница. С местом работы после контракта молодой специалист еще не определилась, зато знает, почему бы осталась.

Меня бы в районе как молодого специалиста удержала развитая инфраструктура, жилье и хорошая зарплата. И благодарные пациенты, хорошие. Гульнара Ягафарова, участковый врач-терапевт Чишминской ЦРБ

С того момента, как была запущена программа, в 2012 году, в Чишминскую ЦРБ удалось трудоустроить 69 специалистов. Среди них врачи разного профиля: хирурги, эндоскописты, терапевты и другие. При этом, отработав 5-летний контракт, 42 специалиста остались работать в Чишмах – это довольно большое количество сотрудников, которых удалось оставить на селе.

Специалистов всегда будет не хватать, таких как хирургов, участковых терапевтов. В этом году мы предоставили четырем специалистам жилье. На сегодняшний день у нас есть квартиры, которые ждут своих специалистов. Пожалуйста, пусть приезжают. Венера Латыпова, заведующая центральной районной поликлиникой