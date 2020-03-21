В Башкирии врачи стали чаще оставаться работать на селе после окончания контракта

Отработали срок и не уехали. В Чишминской центральной больнице рекордное количество врачей, оставшихся работать после окончания контракта. Чаще всего участники госпрограммы «Земский доктор» покидают рабочее место на селе после отработанных пяти лет.
Игнорировать рекомендации этого специалиста не стоит. Ирина Мусагитова в Чишминской ЦРБ работает 7 лет. Врач-терапевт два месяца назад после обучения переквалифицировалась в онколога. Пятилетний контракт по госпрограмме «Земский доктор» отработала еще в 2018-м. Однако врач не уехала в столичные медучреждения. Обосновалась в Чишмах, а на полученный миллион приобрела здесь жилье.
А Гульнара Ягафарова пятилетку начала отрабатывать только в прошлом году. Миллион уже получила, как потратить, пока не придумала. Расходы за служебное жилье взяла на себя больница. С местом работы после контракта молодой специалист еще не определилась, зато знает, почему бы осталась.
С того момента, как была запущена программа, в 2012 году, в Чишминскую ЦРБ удалось трудоустроить 69 специалистов. Среди них врачи разного профиля: хирурги, эндоскописты, терапевты и другие. При этом, отработав 5-летний контракт, 42 специалиста остались работать в Чишмах – это довольно большое количество сотрудников, которых удалось оставить на селе.
Всего же за 7 лет реализации этой программы в сельские населенные пункты удалось привлечь 1825 специалистов. Все они получили компенсационную выплату. Те, кто остается на селе после контракта, из-за хороших условий, можно сказать, прикипают душой к месту работы и не видят необходимости ловить журавля в небе.