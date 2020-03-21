В Уфе второй этап турнира «Терра Башкирия» прошел без зрителей из-за коронавируса

Сегодня в Уфе прошел конноспортивный турнир «Терра Башкирия». Во втором этапе приняло участие 3 района: Белорецкий, Нуримановский и Учалинский. Массовые мероприятия на территории республики, в которых принимает участие более 250 человек, запрещены, однако без зрителей в конноспортивном турнире столько людей не участвуют, поэтому скачки состоялись.
За последнюю неделю в Башкортостане и не только отменили почти все спортивные мероприятия, но «Терра Башкирия» все-таки состоялась, претерпев некоторые изменения. Трибуны остались без зрителей, а на турнир не приехала команда Зилаирского района. Но по настроению участников это не ударило.
Районы-участники подготовились неплохо. В каждой скачке приняло участие минимально допустимое количество – 8 лошадей. Почти все шли в зачет. Но в соревновании Учалинского района 3 жокея-любителя скакали вне зачета. Показательно, что именно они стали тремя призерами. В такой обстановке особой конкуренции не наблюдается, поэтому организаторы все жестче требуют с районов представлять лошадей башкирской и местной рабочей породы.
Помимо скачек жокеев-любителей в рамках второго этапа «Терры Башкирии» состоялся забег «Приз имени Пермского конного завода». Мотивации профессиональным наездникам добавил денежный приз в размере 55 тысяч рублей. В упорном забеге победу одержал Александр Машинец.
А в финальных скачках «Терра Башкирия» уже по традиции было жарко. Ильмир Мурзагалиев солидно оторвался от своих соперников в первом финале на Лакмусе. Но во втором, когда пересел на Аполлона, не сумел с ним совладать и даже не завершил скачку. Такой оплошностью воспользовался Олег Акбатыров из Нуримановского района, который сначала был четвертым, а затем на не самой быстрой и сильной лошади прискакал первым.
Следующий этап турнира «Терра Башкирия» по плану должен состояться 25 апреля. Если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится, он снова пройдет без зрителей.