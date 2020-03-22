Жители Уфы, застрявшие в Индии, вернуться домой с помощью правительства Башкирии

Отдых в Индии для двух туристов из Уфы обернулся рядом проблем и головной болью. Из-за закрытия границ молодые люди сутки не могли вылететь из Дели домой. Ситуация усугублялась тем, что у пары не получалось связаться с посольством РФ в Индии.

К счастью, проблему удалось решить в кротчайшие сроки благодаря вмешательству правительства Башкирии. Все это время с туристами поддерживали связь глава госкомитета по туризму Салават Нафиков и врио председателя госкомитета по внешнеэкономическим связям региона Маргарита Болычева. Они сумели договориться о том, что молодые люди прибудут в Казахстан, а затем - в Москву. Уже на днях туристы окажутся дома.