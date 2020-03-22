В жутком ДТП, произошедшем в Башкирии, пострадала мать с 6-летним ребенком

Жуткое ДТП произошло на трассе в Белорецком районе Башкирии. Лоб в лоб столкнулись отечественная легковушка и «Дэу Матиз». О подробностях происшествия рассказал главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем личном блоге.

По его данным, авария случилась на 209 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Что послужило причиной столкновения, пока неизвестно, однако, как отметили в ГИБДД, пострадали все участники ДТП. Так, различные травмы разной тяжести получили 24-летний водитель ВАЗ-2114 и его 31-летняя пассажирка, 32-летний водитель иномарки, 38-летняя местная жительница и ее 6-летний сын. Известно, что мать с ребенком госпитализированы в больницу.