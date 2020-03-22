«Взбесился из-за чужой мужской одежды»: многодетный отец из Башкирии зверски убил свою жену и лег спать

Страшное убийство 23-летней Инги Н. повергло в шок ее односельчан. Все произошло еще прошлым летом в селе Ургла Белокатайского района. Девушка погибла от рук своего сожителя, который забил ее до смерти из-за ревности.

Отношения 34-летнего Расуля и Инги не были примером для подражания. Односельчане говорили, что пара часто ссорилась и злоупотребляла алкоголем. К тому же, у Расуля была за спиной тяжкая статья: он отсидел за изнасилование несовершеннолетней. Но Ингу не смущало ни бэкграунд возлюбленного, ни его вспыльчивый характер.

Убийство девушки произошло поздним августовским вечером. По сообщению издания «КП-Уфа», Инга в тот день пришла домой в чужих мужских вещах. Расуль тут же спросил ее, откуда она их взяла и почему она явилась к нему в таком виде. Не дождавшись вразумительного ответа, мужчина накинулся кулаками на Ингу.

«34-летний мужчина распивал алкоголь в компании своей 23-летней супруги и еще нескольких приятелей. В один момент пара решила вернуться домой. Однако женщине этого показалось мало, и она отправилась продолжать веселье со своими друзьями. Вернулась домой она в странном виде – в чужой одежде и мужских тапочках. Муж начал спрашивать у супруги, где она находилась, однако та ответить не смогла, так как была сильно пьяна. Он сильно взбесился из-за этого», - пишет издание.

После жесткого избиения Расуль вымыл стены и полы от крови и отправился спать. А утром, когда пришла его теща, он встретил ее на крыльце.