Жительница Башкирии трагически скончалась во время сильного пожара в квартире

Накануне в Башкирии трагически оборвалась жизнь жительницы села Приютово Белебеевского района. В ее квартире вспыхнул пожар и моментально разнесся по всему дому. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

Пожарные боролись с возгоранием не больше получаса. Когда огонь был полностью ликвидирован, спасатели обнаружили в задымленной квартире бездыханное тело женщины. Она была экстренно доставлена в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Известно, что погибшей было 69 лет.