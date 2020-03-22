В Башкирии без вести пропал 42-летний Дамир Туйкаев

В Башкирии бесследно исчез 42-летний житель Учалинского района Дамир Туйкаев. Мужчина пропал еще в начале года, 20 января. Он ушел из дома в селе Ильтебаново после ссоры со своей сожительницей, и с тех пор о нем ничего неизвестно.