В Башкирии без вести пропал 42-летний Дамир Туйкаев

В Башкирии бесследно исчез 42-летний житель Учалинского района Дамир Туйкаев. Мужчина пропал еще в начале года, 20 января. Он ушел из дома в селе Ильтебаново после ссоры со своей сожительницей, и с тех пор о нем ничего неизвестно.
Родственники и близкие не могут найти себе места и уже не знают, куда им обращаться. Ранее они пытались собственными силами разыскать Дамира, однако попытки оказались тщетными. Их последняя надежда на волонтеров и неравнодушных жителей Башкирии, которые, возможно, видели мужчину.
Добровольцы «Поиск детей-Уфа» распространили в Интернете ориентировку Дамира. В день исчезновения на нем были темная-синяя куртка, темно-синие джинсы.
Приметы Дамира: рост 182 сантиметра, волосы короткие светло-русые, имеется шрам на носу и над верхней губой, а также на левом бедре шрам от операции. По телу имеются крупные родинки.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам 02, 112, 8-927-969-89-19 или 8 927 941-65-11.