Полузащитник ФК «Уфа» попал в больницу с симптомами коронавируса

Игрок столичного футбольного клуба Оливье Тилль попал в больницу с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Уфа». Легионер был госпитализирован в минувший вторник, 17 марта.

Тилль сдал два теста на выявление коронавируса и оба оказались отрицательными. Однако спортсмену все равно некоторое время придется оставаться под наблюдением специалистов. Сейчас его перевели в общую палату, отметили в пресс-службе.

Что касается других игроков команды, то они все находятся в самоизоляции и соблюдают карантинный режим.