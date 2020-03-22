«Отказала в близости»: житель Башкирии обвиняется в убийстве пропавшей 19-летней девушки

Чудовищное убийство юной 19-летней Яны С. потрясло Екатеринбург. Девушка бесследно исчезла в последний день февраля и с тех пор о ней не было ничего известно. В минувшую пятницу волонтеры сообщили трагическую весть: тело Яны было найдено в лесу близ поселка Рассоха.
В убийстве Яны сейчас подозревается уроженец Башкирии. По предварительным данным, именно он последним видел девушку. Сам мужчина отрицает свою причастность к смерти Яны. По его словам, в день трагедии он действительно видел погибшую, но он лишь довез ее до дома и уехал.
Бабушка Яны не верит в слова подозреваемого. Как она сообщила изданию Е1.RU, убийство могло произойти из-за того, что девушка якобы отказала молодому человеку в близости. Перед пропажей они с бабушкой созвонились, Яна пообещала, что будет дома через пять минут.
По данному факту правоохранительные органы Свердловской области возбудили уголовное дело.