Количество зараженных коронавирусом в России растет

За сутки в России выявлено 61 новый случай заражения коронавирусом. Теперь общее количество зараженных по стране – 367 человек. Об этом сообщил штаб по борьбе с эпидемией.
Новые случаи болезни выявлены в шести регионах страны. Из них 54 человека из Москвы, по одному человеку из Новгородской, Архангельской, Брянской областей. По два случая заражения обнаружены в Удмуртии и в Кировской области.
На данный момент в Москве всего 191 случай заболевания. Среди зараженных есть и иностранцы, которые прибыли в столицу из Европы. Как и предыдущие зараженные, новые заболевшие подхватили инфекцию за границей.