Россия закрыла авиаперелеты со всеми странами из-за коронавируса

На фоне распространяющегося коронавируса Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. Будет разрешено только вывозить россиян из других стран. Кроме этого, будут рейсы из Москвы в столицы иностранных государств.

С понедельника 23 марта будут прекращены авиаперелеты между Россией и всеми остальными странами. Такие меры вводятся по причине коронавируса. сообщается, что исключение составят только чартерные рейсы и пассажирские перевозки. Пассажирские перевозки будут осущеставляться из Москвы в столицы других стран и обратно. Что касается чартерных рейсов, то они будут до тех пор, пока не эвакуируют всех жителей России из остальных стран.