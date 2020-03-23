Россия закрыла авиаперелеты со всеми странами из-за коронавируса

На фоне распространяющегося коронавируса Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. Будет разрешено только вывозить россиян из других стран. Кроме этого, будут рейсы из Москвы в столицы иностранных государств.
С понедельника 23 марта будут прекращены авиаперелеты между Россией и всеми остальными странами. Такие меры вводятся по причине коронавируса. сообщается, что исключение составят только чартерные рейсы и пассажирские перевозки. Пассажирские перевозки будут осущеставляться из Москвы в столицы других стран и обратно. Что касается чартерных рейсов, то они будут до тех пор, пока не эвакуируют всех жителей России из остальных стран.
Чартерные рейсы дали возможность эвакуировать почти 20 000 жителей России из стран с неблагополучной коронавирусной ситуацией. Всех россиян, которые оказались в таких странах, просят направить свои данные в загранучреждения. Ситуация усложняется еще и тем, что из некоторых стран сложно эвакуировать жителей нашей страны, потому что из-за пандемии коронавируса страны прекращают авиасообщение друг с другом.