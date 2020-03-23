Радий Хабиров обязал всех прибывших из-за рубежа туристов уйти на карантин

«Нужно быть наивным человеком, я бы даже сказал, глупым, чтобы думать, что инфекция у нас не появится. Появится, это вопрос времени. Ничего скрывать мы не будем, как только будет подтвержденный случай инфицирования, мы скажем об этом. Если посмотреть на карту, то во всех соседних регионах уже есть случаи коронавируса»

Радий Хабиров, глава Башкирии