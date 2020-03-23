Радий Хабиров обязал всех прибывших из-за рубежа туристов уйти на карантин

Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз обратился к жителям республики, которые недавно прилетели из иностранных государств. Он призвал их не нарушать закон и уйти на карантин сразу же, как доберутся до дома. Об этом он сообщил на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики.
По словам Хабирова, республика во всеоружии готова встретить коронавирус. Он пообещал жителям Башкирии, что ни один случай заражения, если его зафиксируют, не будет скрыт. На данный момент в стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус и симптомами ОРВИ находятся 58 человека, среди них шесть детей. Ни одного случая заражения COVID-19 не было зафиксировано.