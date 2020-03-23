Радий Хабиров обязал всех прибывших из-за рубежа туристов уйти на карантин

Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз обратился к жителям республики, которые недавно прилетели из иностранных государств. Он призвал их не нарушать закон и уйти на карантин сразу же, как доберутся до дома. Об этом он сообщил на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики.

«Основной источник инфицирования – это завоз вируса из иностранных государств. Поэтому для нас ключевой задачей является отработка случаев с гражданами, которые были за рубежом. Я обращаюсь к таким жителям: вы обязаны уйти на карантин. Все абсолютно. Это не мое пожелание, это нормативное требование, за нарушение которого следует наказание. Мы должны пройтись по адресам и проверить, сидят ли они дома»

Радий Хабиров, глава Башкирии

По словам Хабирова, республика во всеоружии готова встретить коронавирус. Он пообещал жителям Башкирии, что ни один случай заражения, если его зафиксируют, не будет скрыт. На данный момент в стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус и симптомами ОРВИ находятся 58 человека, среди них шесть детей. Ни одного случая заражения COVID-19 не было зафиксировано.

«Нужно быть наивным человеком, я бы даже сказал, глупым, чтобы думать, что инфекция у нас не появится. Появится, это вопрос времени. Ничего скрывать мы не будем, как только будет подтвержденный случай инфицирования, мы скажем об этом. Если посмотреть на карту, то во всех соседних регионах уже есть случаи коронавируса»

Радий Хабиров, глава Башкирии