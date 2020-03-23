В Башкирии город проваливается под землю

В социальных сетях появились фотографии из башкирского города Стерлитамак. Местные жители поделились, что асфальт на одной из улиц буквально проваливается под землю. Обвал грунта произошёл по проспекту Октября.

Жители ближайших домов рассказывают, что совсем недавно именно здесь проводились дорожные работы. Асфальт укладывался зимой и совсем неаккуратно. А с после того, как снег растаял, дорожное покрытие «растаяло» вместе с ним.