«У людей мозгов нет?»: Радий Хабиров жестко отреагировал на отдыхающих глав районов Башкирии

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве Башкирии была затронута тема отпусков у глав районов. Радий Хабиров возмутился тем, что руководители муниципалитетов находятся на отдыхе в столь трудное время. Он потребовал, чтобы все отпускники уже завтра сидели на работе.
Очередная планерка в кабмине республики была целиком и полностью посвящена профилактике распространения коронавируса. Главу республики возмутило, что некоторые главы районов в такие трудные для страны дни решили отдохнуть. В своеобразный черный список попали несколько муниципалитетов, в том числе Аургазинский, Балтаческий, Белебеевский районы.
Ранее Хабиров похвалил несколько руководителей за сознательность после возвращения с отдыха. Так, мэр Уфы Ульфат Мустафин сейчас находится на самоизоляции после возвращения из-за рубежа. Также на двухнедельном карантине находится и Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района.