В Башкирии из-за коронавируса закроют все кинотеатры и бассейны

Глава Башкирии Радий Хабиров внес правки в распоряжение, касающееся распространения коронавируса. Так, в Башкирии закрываются все кинотеатры и бассейны. К тому же руководитель региона поручил открыть два обсерватора на границе с Татарстаном и Челябинской областью.

Указ вступает в силу с момента подписания, то есть с сегодняшнего дня. Со второй половины дня в Башкирии запрещены собрания людей количеством более 50 человек. Хабиров отметил, что поправки не означают, что отменяются кружки и дополнительные занятия для детей, однако глава попросил отнестись со всей серьезностью к санитарным нормам и дезинфекции.