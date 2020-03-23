В Башкирии ученики гимназии играют в непристойные игры

Активистка города Стерлитамак рассказала о забавах местных школьников. 20 марта состоялась встреча городского главы Владимира Куликова с горожанами. Жители Стерлитамака поделились наболевшими вопросами и проблемами.
Интернет-портал Sterlitamakcity.ru рассказал подробности встречи. Мама одного из учеников гимназии рассказала, что одноклассники сына играют в неприличные и даже опасные игры. Подростки изображают, что насилуют друг друга, а потом задирают тех, над кем «совершили насилие».
Обеспокоенная мама рассказала обо всём директору школы, который пообещал разобраться в ситуации. Однако на подростков до сих пор жалуются другие ребята. Администрация города пообещала не пускать на самотек вопиющий случай.
Фото: Интернет.