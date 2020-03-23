В Башкирии начинает работу единый колл-центр по коронавирусной инфекции

С сегодняшнего дня, 23 марта, начинают работу колл-центр по противодействию распространения коронавируса. Единая телефонная служба будет работать на базе Регионального исполкома «Единой России». Работа центра начнётся с 15:00.
Данный колл-центр станет единым диспетчером всех служб республики по оперативному информированию граждан. Также по телефону центра можно будет найти решение актуальных проблем, которые связаны с коронавирусной инфекцией. Колл-центр будет работать круглосуточно.
Телефон круглосуточного колл-центра: 8-800-201-89-03 (звонок бесплатный).
Телефоны «горячей линии» Минздрава: 8 347 286-58-27 и 8 347 279-91-20 также продолжают работать в прежнем режиме.
Фото: Интернет.