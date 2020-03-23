В Башкирии госпитализировано ещё четыре человека с подозрением на коронавирус

По данным на 23 марта в Башкирии госпитализировано четыре человека с подозрением на новый коронавирус. Об этом рассказал Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, на оперативном совещании. Отмечается, что среди госпитализированных два ребёнка.

В стационаре и взрослым, и детям оказывают необходимую помощь, а также проводят нужные анализы. Всего в Башкирии госпитализированы 58 человек, шесть из которых дети. К концу недели планируется разработать 7 лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции.

Также с 23 марта начинает свою работу единый колл-центр по противодействию распространения коронавируса, на базе Регионального исполкома «Единой России» (8-800-201-89-03). Продолжает работу и горячая линия Минздрава, которая в круглосуточном режиме принимает звонки от обеспокоенных жителей. С момента запуска горячей линии по коронавирусу обработано 5100 человек.