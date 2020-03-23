В Гидрометцентре рассказали о необычной погоде в конце марта

В последней неделе марта в России придет циклон. Температура воздуха изменится. По словам синоптиков, такая погода продержится до начала апреля.

Синоптики прогнозируют изменение погоды в европейской части России. По словам специалистов, на страну надвигается необычный циклон. Такой циклон еще называют блокирующим. Если бы он длился долго, обычно бывают сильные морозы. Если летом - жара. Такой циклон по мнению синоптиков будет держаться на европейской части страны до начала апреля.

По ночам ожидается сильное охлаждение воздуха от -5С ̊до -10 С ̊. Постепенно ночные холода будут идти на спад, но температура так же будет оставаться минусовой. А вот дневная температура будет радовать. Уже со вторника 24 марта столбики термометра будут подниматься. В пятницу 27 марта дневная температура может дойти до +15 С ̊.