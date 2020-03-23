В Башкирии родителей не пускают в детские сады

Жителям Башкирии запретили заходить в детские сады вместе с детьми. Такая мера принята, чтобы избежать возможного распространения коронавируса. На оперативном собрании в правительстве Башкирии рассказали и о других мерах предосторожности.

Министр образования РБ Айбулат Хажин сообщил, что 242,2 тысячи дошкольников переведены на карантин. Перед началом учебного дня у воспитанников и сотрудников детского учреждения проверяется температура. Также родителей не пускают в сам детский сад, чтобы избежать угрозы распространения коронавируса.

Во всех дошкольных учреждениях увеличилась частота проветриваний помещений и дезинфекций. Также изменения коснулись графика прогулок — теперь дети из разных групп не пересекаются на улице. Кабинетная система отменена — все виды занятий проводятся в одном помещении.