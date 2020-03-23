Жители Уфы, застрявшие в Индии, вернулись на родину

Из-за угрозы распространения коронавируса многие аэропорты по всему миру закрывают международные вылеты. В индийском городе Дели застряли туристы из Уфы, которые не успели вылететь до начала пандемии. Правительство Башкирии усиленно занимается помощью застрявшим путешественникам.

Так, в Уфу приземлился самолёт из Москвы, который перевозил пару туристов, застрявших в Индии. В аэропорту чужой страны уфимцы провели двое суток, пока представители правительства Башкирии не вышли с ними на связь и не решили вопрос с перелётом. Сначала мужчина и женщина отправились в Казахстан, после в Москву, а уже из московского аэропорта «Домодедово» на родину в Уфу.

После прибытия домой пара обязана уйти в самоизоляцию на 14 дней. Родственники застрявших туристов благодарят правительство Башкирии за то, что не оставляют жителей республики в беде. Каждый случай особенный и требует собственного решения.

Радий Фаритович, огромное спасибо за помощь при выезде родственников из Индии. Братишка и племянница прилетели. Человек познается в трудной ситуации. Вы держите слово мужчины. Я уверен, что есть еще люди слова и дела.

Шамиль А. 