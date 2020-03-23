В Минздраве рассказали о продуктах, которые поднимают настроение

Наше питание оказывает влияние не только на вес и здоровье, но и на настроение. Врач-невролог рассказал о таких продуктах. По словам специалиста, такую еду можно назвать предшественниками серотонина – вещества, отвечающего за положительные эмоции.
К таким продуктам относятся шоколад, бананы, сыр, молочные продукты, мясо кролика и индейки. Эксперт подчеркнул, что нужно меньше есть быстрые углеводы – это сахар и сахаросодержащие продукты. Также для хорошей работы нервной системы нужны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Это жирная морская рыба, орехи, растительные масла, орехи.
Также для хорошего настроения важны витамины группы В. Этих витаминов много в печени, в гречке. Кофе и чай повышают тревожность, поэтому эти напитки лучше заменить на чай с мятой или мелиссой.