В Минздраве рассказали о продуктах, которые поднимают настроение

Наше питание оказывает влияние не только на вес и здоровье, но и на настроение. Врач-невролог рассказал о таких продуктах. По словам специалиста, такую еду можно назвать предшественниками серотонина – вещества, отвечающего за положительные эмоции.

К таким продуктам относятся шоколад, бананы, сыр, молочные продукты, мясо кролика и индейки. Эксперт подчеркнул, что нужно меньше есть быстрые углеводы – это сахар и сахаросодержащие продукты. Также для хорошей работы нервной системы нужны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Это жирная морская рыба, орехи, растительные масла, орехи.