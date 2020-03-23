В Уфе супермаркеты подготовились к пандемии по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала полезные рекомендации сетевым магазинам при пандемии по коронавирусу. В связи с этим в Уфе некоторые супермаркеты ввели новые правила для посетителей. Нововведения можно встретить в магазине «Лента».

В сетевых гипермаркетах установили защитные экраны из оргстекла для кассиров. На полу магазина теперь обозначены места для ожидания своей очереди. Благодаря таким мерам посетители смогут соблюдать нужную дистанцию.

По громкой связи транслируют правила поведения в магазине, напоминают о личной гигиене и рассказывают о симптомах коронавируса. С 23 марта в Башкирии планируется закрытие всех бассейнов и кинотеатров. На данный момент в республике не зафиксировано ни одного заболевшего новым коронавирусом.