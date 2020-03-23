В Уфе протестируют новый трамвай из Екатеринбурга

У транспорта этой серии низкий пол в средней части, поэтому он удобен для маломобильных групп населения. Он оборудован системой ГЛОНАСС, что позволяет пассажирам через приложение отслеживать его передвижение. В вагоне есть антивандальные сидения, системы кондиционирования и видеонаблюдения.
Серийное производство трамвая запустили в 2010 году. Сейчас эта модель эксплуатируется в ряде городов России. Это Екатеринбург, Коломна, Казань и Санкт-Петербург.
Тестирование данного вагона мы будем осуществлять в течение двух месяцев. В это время всю информацию мы будем собирать у нас на сайте. Там будет специальная страничка, куда любой гражданин может указать любое своё пожелание, что ему нравится или же что его не устраивает. Всё это будет обобщаться и, исходя из этого, будут делаться выводы.