В Уфе протестируют новый трамвай из Екатеринбурга

Тестирование данного вагона мы будем осуществлять в течение двух месяцев. В это время всю информацию мы будем собирать у нас на сайте. Там будет специальная страничка, куда любой гражданин может указать любое своё пожелание, что ему нравится или же что его не устраивает. Всё это будет обобщаться и, исходя из этого, будут делаться выводы.

Алексей Шевченко, главный инженер МУЭТ г. Уфы