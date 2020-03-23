В Уфе спасатели проверили частный сектор перед весенним половодьем

Спасатели обошли жителей Нижегородки. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы мониторят обстановку накануне весеннего половодья. На случай подтопления частного сектора предусмотрена заблаговременная эвакуация населения.

В лечебных учреждениях забронированы койки. В ходе профилактического рейда спасатели также интересуются наличием плавсредств в домах и знакомят людей с предварительным прогнозом уровня реки Белой. Он составляет 8 метров 30 сантиметров от нулевого поста.

При таком уровне подтопление – это подъезд полностью будет затоплен. В верхние дома вода подойдет только к участкам, остальные которые ниже находятся по рельефу, вода зайдет на участки и подтопит подвальные помещения.

Сергей Евстафьев, начальник Управления гражданской защиты по Ленинскому району г. Уфы

При таком уровне подтопление – это подъезд полностью будет затоплен. В верхние дома вода подойдет только к участкам, остальные которые ниже находятся по рельефу, вода зайдет на участки и подтопит подвальные помещения.

Сотрудники Управления гражданской защиты прошлись по Черному Яру. Эта улица практически находится в прибрежной зоне реки Белой. В последние годы вода до дворов не поднималась, но все же меры безопасности, предпринимаемые накануне паводка, будут не лишними, говорят местные жители.

Всегда нужно быть готовым ко всему, мало ли чего. Может будет, а может не будет, готовится то надо. Поднимаем что-то, готовим плавсредства. Вытащим на доступное место, мотор там, покачать и все прочее. Готовимся всегда, мы живем здесь рядом.

Людмила Лисовская