В Уфе спасатели проверили частный сектор перед весенним половодьем

Всегда нужно быть готовым ко всему, мало ли чего. Может будет, а может не будет, готовится то надо. Поднимаем что-то, готовим плавсредства. Вытащим на доступное место, мотор там, покачать и все прочее. Готовимся всегда, мы живем здесь рядом.

Людмила Лисовская