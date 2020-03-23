В Башкирии офисы МФЦ изменят режим работы из-за коронавируса

В офисы МФЦ можно будет попасть только по записи. Ограничение планируют ввести на этой неделе. Некоторые филиалы по стране уже перешли на режим предварительной записи.

Во время пандемии посещаемость офисов увеличилась. Специалисты связывают это с оформлением документов при переводе на удалённый режим работы.

Про МФЦ. Планируется рассмотрение вопроса о переводе на режим "по записи". Не такое вот прямое хождение и по талонам приём. Поскольку количество окон будет ограничено, тоже с переводом работников МФЦ в дистанционный режим. Потому что много работы проводится помимо приёма документов.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра Правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

На заседании также рассказали о том, что на карантин отправляют не только людей. Банк России обрабатывает и на 14 дней изолирует наличные деньги. Продолжительность жизни коронавируса на бумаге, по информации ВОЗ, составляет 3-4 дня.