В Башкирии офисы МФЦ изменят режим работы из-за коронавируса

Про МФЦ. Планируется рассмотрение вопроса о переводе на режим "по записи". Не такое вот прямое хождение и по талонам приём. Поскольку количество окон будет ограничено, тоже с переводом работников МФЦ в дистанционный режим. Потому что много работы проводится помимо приёма документов.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра Правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан