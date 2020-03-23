В Башкирии в ДТП с автобусом пострадали пассажиры

Сегодня, 23 марта, около 14:30 часов дня произошло серьёзное ДТП. В Ишимбайском районе столкнулся пассажирский автобус и легковой автомобиль. Очевидцы сообщают, что в аварии есть пострадавшие.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Ишимбай-Петровск. Женщина за рулем легкового автомобиля столкнулась с автобусом, которым управлял 48-летний местный житель. Точную причину столкновения ещё предстоит выяснить.
В автобусе в момент ДТП находилось 17 пассажиров. Помощь врачей потребовалась автоледи на машине, её пассажиру и пассажиру автобуса. После осмотра врачей будут выяснены обстоятельства трагедии.
Фото: Соцсети.