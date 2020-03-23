Жительница Башкирии украла у клиентов банка почти 22 миллиона рублей

С 2009 по 2019 года жительница Башкирии работала в банке. Мошенница попросила знакомых дать ей в долг, а в обмен предложила приобрести акции и ценные бумаги на более выгодных условиях. Другим клиентам-знакомым женщина предлагала оформлять кредиты под высокие проценты, обманутые клиенты передавали ей деньги, которые женщина тратила на свои нужды.