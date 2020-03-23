В Уфе готовятся к юбилейному конкурсу «Башкорт йыры»

Состязания в мастерстве исполнения башкирской песни. Для проекта «Башкорт йыры» этот год – юбилейный. На телевизионном конкурсе профессиональные вокалисты соревнуются уже более 10 лет.
Это исполнители эстрадных и народных песен в возрасте от 18 до 40. Их мастерство оценивает компетентное жюри, состоящее из известных деятелей искусства и культуры Башкортостана. Проект телеканала БСТ «Башкорт йыры» каждый год не только зажигает новые звезды, но и вносит большой вклад в развитие культуры.
В этом году на участие в телевизионном фестивале поступили заявки от сотни исполнителей из Башкортостана и Татарстана, отбор прошли 25 артистов. Все они допущены к зрительскому голосованию. Масштабный гала-концерт состоится в декабре в столице республики.