Бюджет Башкирии пересмотрят из-за коронавируса

Радий Хабиров призвал строго наказывать тех, кто нарушает карантин по коронавирусу. Об этом Глава Башкортостана заявил на совещании в Правительстве. Он также отметил, что на самоизоляции сейчас находятся мэр Уфы и министр финансов Башкортостана.
По данным регионального Минздрава, финансирование первоочередных мер по профилактике заболевания в республике составляет 250 млн рублей.
Блогер из Уфы Гузель Шарафутдинова еще вчера публиковала посты и уверяла, что не будет соблюдать карантин после поездки в Таиланд. Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров, как и многие подписчики в социальных сетях, возмутился этим и поручил наказать ее за нарушение режима самоизоляции. Карантин ввели в республике с 18 марта для нераспространения коронавирусной инфекции. Ограничения действуют для всех до 20 апреля. На домашний двухнедельный режим, как сказал руководитель региона, перешли мэр Уфы Ульфат Мустафин, министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова и другие чиновники.
Коронавирус вносит серьезные коррективы не только в планы компаний. Как заявил Радий Хабиров, бюджет республики пересмотрят, строительство многих социальных объектов остановят. К ближайшему четвергу Правительство должно представить перечень мер для поддержки экономики региона. По данным Минздрава Башкортостана, в республике нет ни одного зараженного коронавирусом и известно, какая сумма потребуется на первоочередные медицинские меры.
Текущую ситуацию Радий Хабиров назвал «предЧС». И сегодня вступили новые ограничения. Теперь число участников каких-либо событий не должно превышать 50, закрыты бассейны, кинотеатры. В школах и детских садах действует карантин. Кроме того, Минпром мониторит ситуацию с наличием медицинских масок.
Также Радий Хабиров дал поручение открыть два дополнительных обсерватора: на границах с Татарстаном и Челябинской областью. Таким образом их всего будет в республике три.