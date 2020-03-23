Бюджет Башкирии пересмотрят из-за коронавируса

Радий Хабиров призвал строго наказывать тех, кто нарушает карантин по коронавирусу. Об этом Глава Башкортостана заявил на совещании в Правительстве. Он также отметил, что на самоизоляции сейчас находятся мэр Уфы и министр финансов Башкортостана.

По данным регионального Минздрава, финансирование первоочередных мер по профилактике заболевания в республике составляет 250 млн рублей.

Блогер из Уфы Гузель Шарафутдинова еще вчера публиковала посты и уверяла, что не будет соблюдать карантин после поездки в Таиланд. Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров, как и многие подписчики в социальных сетях, возмутился этим и поручил наказать ее за нарушение режима самоизоляции. Карантин ввели в республике с 18 марта для нераспространения коронавирусной инфекции. Ограничения действуют для всех до 20 апреля. На домашний двухнедельный режим, как сказал руководитель региона, перешли мэр Уфы Ульфат Мустафин, министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова и другие чиновники.

Я прошу прямо профилактировать в рамках наших возможностей тех, которые злостно, рьяно и хамски публично заявляют о том, что они не будут наши правила выполнять. Все будут. Строем встанут и пойдут выполнять все наши требования. Я вчера любовался, у нас там одна дама вслух заявляет, что она ничего делать не будет. Наказать ее. Немедленно наказать, чтобы она пример не давала. Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан

Коронавирус вносит серьезные коррективы не только в планы компаний. Как заявил Радий Хабиров, бюджет республики пересмотрят, строительство многих социальных объектов остановят. К ближайшему четвергу Правительство должно представить перечень мер для поддержки экономики региона. По данным Минздрава Башкортостана, в республике нет ни одного зараженного коронавирусом и известно, какая сумма потребуется на первоочередные медицинские меры.

В рамках проведения первоочередных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции определены перечень первоочередных потребностей. Этоприобретение медоборудования и расходных материалов для проведения экстренных и противоэпидемиологических мероприятий при массовых инфекционных заболеваниях. Данная потребность составляет 250 млн рублей, финансовые средства выделены из резервного фонда Правительства РБ. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Текущую ситуацию Радий Хабиров назвал «предЧС». И сегодня вступили новые ограничения. Теперь число участников каких-либо событий не должно превышать 50, закрыты бассейны, кинотеатры. В школах и детских садах действует карантин. Кроме того, Минпром мониторит ситуацию с наличием медицинских масок.

В школах с сегодняшнего дня каникулы, они продлятся до 1 апреля. Со 2 апреля начнется дистанционное образование. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

На прошлой неделе предприятиями легпрома отшито 25 тыс масок, сегодня совместно с Башфармацеей – 50 тысяч масок. Кроме того, подключается УФСИН – они обещают по 100 тыс отшивать. Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан