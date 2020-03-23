В Уфе из-за коронавируса библиотеки доставляют книги на дом

Книги с доставкой на дом. В Национальной библиотеке Башкортостана стартовала акция. Читатели по телефонному звонку могут заказать заинтересовавшую их литературу. После этого сотрудники выезжают по указанным адресам с книжным заказом.
Проект ориентирован на пенсионеров, инвалидов и ветеранов. В условиях карантина и погодных условий постоянные читатели были заинтересованы в подобной услуге. Акция «Библиотека идет к читателю» стартовала 18 марта. Подробности о проекте можно узнать на сайте организации.