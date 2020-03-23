В Уфе из-за коронавируса библиотеки доставляют книги на дом

Эта акция связана с различными сложными обстоятельствами, которые происходят в мире. В первую очередь это, конечно, инфекция коронавируса, а также то, что наши читатели – пожилые люди. Сейчас на улице гололед, с этим тоже связано. И мы предприняли вот такую акцию.

Розалия Ахметова, библиотекарь Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди