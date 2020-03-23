В Уфе из-за коронавируса библиотеки доставляют книги на дом

Книги с доставкой на дом. В Национальной библиотеке Башкортостана стартовала акция. Читатели по телефонному звонку могут заказать заинтересовавшую их литературу. После этого сотрудники выезжают по указанным адресам с книжным заказом.

Эта акция связана с различными сложными обстоятельствами, которые происходят в мире. В первую очередь это, конечно, инфекция коронавируса, а также то, что наши читатели – пожилые люди. Сейчас на улице гололед, с этим тоже связано. И мы предприняли вот такую акцию.

Розалия Ахметова, библиотекарь Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди

Проект ориентирован на пенсионеров, инвалидов и ветеранов. В условиях карантина и погодных условий постоянные читатели были заинтересованы в подобной услуге. Акция «Библиотека идет к читателю» стартовала 18 марта. Подробности о проекте можно узнать на сайте организации.

Узнала я через мобильный телефон, я всегда новости читаю. Я там нашла сайт и узнала про акцию 60+. Решила позвонить. Позвонила, они откликнулись. Вот я очень рада.

Роза Мусина