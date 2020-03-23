Народная артистка Башкирии Роза Аккучукова отметила 70-летний юбилей

Народная артистка Башкортостана Роза Аккучукова отметила свой юбилей на сцене. Артистке исполнилось 70 лет. Роза Аккучукова посвятила работе на сцене с башкирской филармонии им.Ахметова почти полвека.
Её коллеги по цеху – Назифа Кадырова, Фарваз Урманшин, Вахит Хызыров, а также музыканты Национального оркестра народных инструментов поздравили артистку. Роза Аккучукова получила почётную грамоту регионального Министерства культуры и Благодарственное письмо за высокое профессиональное мастерство Правительства республики.