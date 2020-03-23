Народная артистка Башкирии Роза Аккучукова отметила 70-летний юбилей

Песни, которые я писал, в какой-то степени ей не нравились. Она говорила: разве такие бывают песни? А потом эта песня становилась хитом. Она потом удивлялась: народ разве может слушать такую песню? Как она может нравится? Молодежи нужно всегда что-то новое, а у нее свое понятие песни. Она всегда в песню вкладывает душу.

Руслан Шайхетдинов, сын Розы Аккучуковой