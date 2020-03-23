Житель Уфы украл 47 пачек сливочного масла и перепродал их незнакомцам

Вопиющий случай произошёл в микрорайоне Инорс. Местный житель ограбил один из супермаркетов, похитив 47 пачек сливочного масла. Украденный товар воришка использовал в меркантильных целях.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что 27-летний парень зашёл в магазин под видом покупателя. Молодой человек набрал в корзинку сливочное масло, а потом тайно попрятал пачки с маслом в карманы одежды. После этого воришка продал украденное случайным прохожим.

Злоумышленника быстро нашли сотрудники полиции. Оказалось, что парень уже был ранее судим за такое же преступление. По факту новой кражи было возбуждено уголовное дело.