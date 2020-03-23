Из-за коронавируса театры и музеи Уфы работают в режиме онлайн

Театры и музеи Уфы работают в режиме онлайн . Из-за карантина столичные учреждения культуры ищут новые формы общения со своими зрителями. Кроме того, театры, у которых есть архивные записи, в своих YouTube-каналах будут вести показы спектаклей.

Башопера полностью переходит на онлайн-трансляцию спектаклей. Они будут работать без зрителей. Тем не менее декорации, музыкальный оркестр и профессиональное освещение – весь антураж постановки будет сохранен. Подключиться к трансляции можно с любого устройства. Башопера провела уже два показа в онлайн формате. «Кармэн» посмотрели более пяти тысяч человек.