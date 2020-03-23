В Уфимской художественной галерее открылась выставка «Путешествие домой»

Ассамбляж, графика, арт-объекты. Художник Ильдар Гильманов работает во многих направлениях изобразительного искусства, но в большей степени он знаком зрителю, как пейзажист. В Уфимской художественной галерее открылась выставка «Путешествие домой».

Художник не пишет конкретно портрет сына или супруги, но именно личные впечатления ложатся в основу полотен. Обращаясь к корням, он едет на раскопки древнего городища Булгар и буквально руками прощупывает культурный слой 12-го века. Живописец поднимается на вершины Уральских гор, чтобы самому увидеть, прочувствовать и прикоснуться к вечности.

Картины Ильдара Гильманова декоративны, наполнены символами и метафорами. Художник тонко чувствует цвет. Пейзажи похожи на орнаменты, цветочные композиции перекликаются с каллиграфической вязью. Во всех работах чувствуется любовь живописца к народному творчеству. Он предлагает зрителю свою картину тюркского мира. Современный, живой, динамичный, радостный мир, в котором хочется жить.