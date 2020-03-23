В Башкирии школьники создали книгу об участниках Великой Отечественной войны

В Башкортостане учащиеся восьмого класса издали книгу об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Открытый урок прошел вместе с родителями в историко-краеведческом музее села. Школьники рассказали о своей поисковой работе.
В книгу вошли их сочинения о дедушках, бабушках и других родственниках – участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.
Также на уроке дети рассказали о своих родных – тех, кто приближал весну Победы. Школьники получили отпечатанные экземпляры книги на руки, на память каждому ребенку подарили солдатские пилотки.
В сборнике представлены не только рассказы и портреты героев, но и архивные документы, подтверждающие их подвиг. Издание этой замечательной книги осуществили работники студии «Контраст».