В Башкирии школьники создали книгу об участниках Великой Отечественной войны

Работа была очень кропотливой. Работали и дети, и их родители, и родственники. Собирали фотографии, уточняли награды, уточняли фронт, где воевал, город из которого был эвакуирован. Поэтому в сборнике собраны исторически достоверные факты о членах семей, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, которые своим трудом ковали Победу в тылу.

Дина Хуснетдинова, учитель русского языка и литературы школы №2 с. Иглино