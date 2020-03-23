В Башкирии школьники создали книгу об участниках Великой Отечественной войны

В Башкортостане учащиеся восьмого класса издали книгу об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Открытый урок прошел вместе с родителями в историко-краеведческом музее села. Школьники рассказали о своей поисковой работе.

В книгу вошли их сочинения о дедушках, бабушках и других родственниках – участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Работа была очень кропотливой. Работали и дети, и их родители, и родственники. Собирали фотографии, уточняли награды, уточняли фронт, где воевал, город из которого был эвакуирован. Поэтому в сборнике собраны исторически достоверные факты о членах семей, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, которые своим трудом ковали Победу в тылу.    

Дина Хуснетдинова, учитель русского языка и литературы школы №2 с. Иглино

Также на уроке дети рассказали о своих родных – тех, кто приближал весну Победы. Школьники получили отпечатанные экземпляры книги на руки, на память каждому ребенку подарили солдатские пилотки.

Мероприятие понравилось. Такое эмоциональное мероприятие. Давно таких эмоций не испытывал. Не столько было волнение, когда мы выступали, сколько переживаний, когда смотришь на гостей, у них слезы на глазах.

Глеб Наумчик, учащийся школы №2 с. Иглино

В сборнике представлены не только рассказы и портреты героев, но и архивные документы, подтверждающие их подвиг. Издание этой замечательной книги осуществили работники студии «Контраст».