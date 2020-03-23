Житель Башкирии жестоко убил свою бывшую жену

В Октябрьском в парке "Победы" нашли труп 38-летней женщины. На теле несчастной были обнаружены следы насильственной смерти. По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело.
Оперативники задержали 42-летнего бывшего мужа потерпевшей. Оказалось, что между супругами неоднократно возникали конфликты на почве ревности. После осмотра тела правоохранители пришли к выводу, что несчастная была убита ножом с необычной формой лезвия. Также они выяснили, что задержанный занимался изготовлением ножей.
В ходе осмотра автомобиля подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили предполагаемое орудие преступления с похожими на кровь следами. В содеянном мужчина признался. Он рассказал, нож изготовил самостоятельно.
Фото: Интернет.