Житель Башкирии жестоко убил свою бывшую жену

В Октябрьском в парке "Победы" нашли труп 38-летней женщины. На теле несчастной были обнаружены следы насильственной смерти. По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело.

Оперативники задержали 42-летнего бывшего мужа потерпевшей. Оказалось, что между супругами неоднократно возникали конфликты на почве ревности. После осмотра тела правоохранители пришли к выводу, что несчастная была убита ножом с необычной формой лезвия. Также они выяснили, что задержанный занимался изготовлением ножей.

По версии следствия, 17 марта 2020 года в вечернее время подозреваемый выследил свою бывшую супругу, и нанес ей множественные ножевые ранения по различным частям тела, от которых женщина скончалась на месте. Затем злоумышленник покинул место преступления и 5 дней скрывался на своем автомобиле, передвигаясь по проселочным дорогам и ночуя в лесу.

пресс-служба Следкома Башкирии

В ходе осмотра автомобиля подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили предполагаемое орудие преступления с похожими на кровь следами. В содеянном мужчина признался. Он рассказал, нож изготовил самостоятельно.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

пресс-служба Следкома Башкирии

Фото: Интернет.