Житель Башкирии жестоко убил свою бывшую жену

По версии следствия, 17 марта 2020 года в вечернее время подозреваемый выследил свою бывшую супругу, и нанес ей множественные ножевые ранения по различным частям тела, от которых женщина скончалась на месте. Затем злоумышленник покинул место преступления и 5 дней скрывался на своем автомобиле, передвигаясь по проселочным дорогам и ночуя в лесу.

пресс-служба Следкома Башкирии