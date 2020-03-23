В поселке Башкирии благодаря системе «Инцидент-менеджмент» появился остановочный павильон

Общественный транспорт является неотъемлемой частью жизни больших и малых городов. Горожане ежедневно пользуются автобусами. Одни едут на работу, другие – на учебу.

Ожидать транспорт иногда приходится больше 15 минут. Но вот остановки есть не везде. Так, в поселке 8 Марта жители улицы Агрономическая ожидали общественный транспорт, промокая под снегом и дождем. Остановочный павильон отсутствовал. Александр Несимока живет в поселке 8 Марта четыре года. Мужчина на автобусе ежедневно возит ребенка в детский садик на автобусе.

Остановка на самом деле нужна была, потому что очень много людей уезжает в сторону Алексеевки. В непогоду очень необходимо было где-то укрыться от дождя и снега. Жители давно мечтали об этой остановке.

Александр Несимока, житель поселка 8 Марта

Многочисленные обращения жителей поселка 8 Марта зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент». Спустя несколько дней на улице Алексеевское шоссе появились рабочие. Коммунальные службы Ленинского района приступили к монтажу остановочного павильона.

В кратчайшие сроки мы, согласовав с транспортным отделом администрации города, установили данный павильон. Данный остановочный пункт пользуется успехом. Сюда подъезжают и уезжают в сторону поселка Алексеевка. Также в поселок 8 Марта жители. Данная площадка в летний период так же будет благоустроенна асфальтовым покрытием, и будет построена разгонная полоса для маршрутного транспорта.

Газизьян Ахмедьянов, первый заместитель главы Ленинского района г.Уфы

Всего же на улицах Ленинского района за последние четыре месяца было установлено 37 остановочных павильона. В том числе 10 умных остановок: на Ленина, Карла Маркса, Пушкина и Ахметова. Во время ожидания транспорта жители и гости столицы смогут подзарядить телефон, бесплатно пользоваться Wi-Fi. В свою же очередь жители поселка 8 Марта рады новой остановке.

За март в «Инцидент-менеджмент» поступило порядка 150 обращений от жителей. Более 80 процентов вопросов касаются содержания и ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий.

Денир Буранбаев, эксперт отдела по работе с обращениями и производстве администрации Ленинского района г.Уфы

С момента запуска программы «Инцидент-менеджмент» в Башкортостане отработано более 88 тысяч инцидентов. Самые актуальные посвящены благоустройству городской среды, ЖКХ, ремонту домов и подъездов, а также вывозу мусора. Население волнует работа общественного транспорта и обустройство парковочных мест. Чтобы оставить обращение, под рукой необходимо иметь сотовый телефон с выходом в интернет.