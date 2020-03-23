В поселке Башкирии благодаря системе «Инцидент-менеджмент» появился остановочный павильон

Общественный транспорт является неотъемлемой частью жизни больших и малых городов. Горожане ежедневно пользуются автобусами. Одни едут на работу, другие – на учебу.
Ожидать транспорт иногда приходится больше 15 минут. Но вот остановки есть не везде. Так, в поселке 8 Марта жители улицы Агрономическая ожидали общественный транспорт, промокая под снегом и дождем. Остановочный павильон отсутствовал. Александр Несимока живет в поселке 8 Марта четыре года. Мужчина на автобусе ежедневно возит ребенка в детский садик на автобусе.
Многочисленные обращения жителей поселка 8 Марта зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент». Спустя несколько дней на улице Алексеевское шоссе появились рабочие. Коммунальные службы Ленинского района приступили к монтажу остановочного павильона.
Всего же на улицах Ленинского района за последние четыре месяца было установлено 37 остановочных павильона. В том числе 10 умных остановок: на Ленина, Карла Маркса, Пушкина и Ахметова. Во время ожидания транспорта жители и гости столицы смогут подзарядить телефон, бесплатно пользоваться Wi-Fi. В свою же очередь жители поселка 8 Марта рады новой остановке.
С момента запуска программы «Инцидент-менеджмент» в Башкортостане отработано более 88 тысяч инцидентов. Самые актуальные посвящены благоустройству городской среды, ЖКХ, ремонту домов и подъездов, а также вывозу мусора. Население волнует работа общественного транспорта и обустройство парковочных мест. Чтобы оставить обращение, под рукой необходимо иметь сотовый телефон с выходом в интернет.