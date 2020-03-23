В поселке Башкирии благодаря системе «Инцидент-менеджмент» появился остановочный павильон

За март в «Инцидент-менеджмент» поступило порядка 150 обращений от жителей. Более 80 процентов вопросов касаются содержания и ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий.

Денир Буранбаев, эксперт отдела по работе с обращениями и производстве администрации Ленинского района г.Уфы