«Под шпалами мина взорвалась»: ветеран из Башкирии рассказал, как едва не погиб на войне

Их осталось мало. В нашей системе всего два ветерана. Это нам очень интересно, они передают нам свои знания. Могут про нашу систему рассказать, как было раньше.

Ляйсан Шарипова, заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН по Республике Башкортостан