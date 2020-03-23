«Под шпалами мина взорвалась»: ветеран из Башкирии рассказал, как едва не погиб на войне

46 дней до дня Великой Победы. Телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны серией репортажей о тех, кто приближал весну Победы. Сегодня мы расскажем о Николае Семенове из Бирска, который свою жизнь отдал армии и службе в УФСИНе.
Фотографии как паззлы, которые помогают восстановить картину разрушенную временем. В этом альбоме и лица тех, кого Николай Петрович уже никогда не увидит вживую. Великая Отечественная забрала его брата. До Победы он не дожил всего чуть-чуть. Лишила отца. Лейтенант, воевал под Сталинградом. А сам он попал в железнодорожные войска. Призвали в 43-м. Возили на фронт оружие и технику, а оттуда – раненых, в том числе медсестер – вчерашних школьниц. Одну историю Николай Петрович не забудет никогда.
Война не только забирала близких, но и привносила их в его жизнь. На фронте Николай Петрович познакомился с будущей женой. Она работала телефонисткой. После войны вернулись в Башкортостан. Всю жизнь вместе. Супруги ветерана не стала пять лет назад. С тех пор живёт один. Навещает внук и молодые коллеги. После службы в армии Николай Петрович работал в УФСИНе. Сходить за продуктами, лекарствами, звонит, как говорит сам, своему другу.
В ведомстве Николай Петрович проработал больше тридцати лет. На службе повидал и малолетних преступников. Старался воспитывать. Когда по выслуге лет отправился на пенсию, начальство не отпустило.
Зрение и память пока не подводят. В юбилейном альбоме, подаренном сотрудниками УФСИН, он без труда находит знакомые лица. Тоже участники Великой Отечественной войны. Многих уже нет в живых.
На улицу Николай Петрович практически не выходит. Пятый этаж, лифта нет. Из развлечений – телевизор и гости. У ветерана 22 внука и правнука. По дому справляется самостоятельно. Называет себя хозяйственным. Коробки от юбилейных медалей, к примеру, приспособил под рамки для фотографий. На стене по привычке весит небольшой портрет Сталина и календарь. Через 46 дней здесь будет красоваться дата – 9 мая.