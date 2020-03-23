Гендиректор «Салавата Юлаева» – об отъезде легионеров: «Клуб пошел навстречу»

Филип Ларсен еще до отъезда попросил пройти тест на коронавирус. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал гендиректор хоккейного клуба Александр Курносов. Напомним, КХЛ до 10 апреля приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса.
Сейчас хоккеистов «Салавата Юлаева» распустили, команда должна собраться в конце марта и в начале апреля пройти медосмотр. Спортшкола клуба «Салават Юлаев» продолжает работать, но с профилактическими мерами.
Искрометная серия «Салавата Юлаева» против омского «Авангарда», в которой уфимцы победили со счетом 4:2. Но после этого противостояния сезон застопорился не только для коллектива Боба Хартли. Филип Ларсен – один из легионеров уфимского клуба – входит в пятерку бомбардиров-защитников после первого этапа плей-офф. Игрок обороны всегда на страже и не только ворот. Он единственный из команды попросил пройти тест на коронавирус. Хоккеист обследовался в одной из уфимскх больниц.
Сейчас игроков распустили. Домой отправились и легионеры. Как сообщалось ранее, Линус Умарк, Юха Метсола, Филип Ларсен, Тему Хартикайнен и Саккари Маннинен отправились в Хельсинки чартерным рейсом. Вопреки появившимся публикациям в СМИ в клубе утверждают: с легионерами на связи, вопросов по возвращению нет.
Уехали легионеры не только из уфимского клуба. Но и екатеринбургского «Автомобилиста», казанского «Ак Барса», московского ЦСКА. Отпустили иностранных хоккеистов и в национальной хоккейной лиге. Однако не просто так.
Единственное, что понятно – чемпионат приостановлен до 10 апреля. Что будет дальше – пока неясно. В хоккейном клубе продолжаются тренировки воспитанников спортшколы. Естественно, с соблюдением мер безопасности.