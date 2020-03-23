Гендиректор «Салавата Юлаева» – об отъезде легионеров: «Клуб пошел навстречу»

Филип Ларсен еще до отъезда попросил пройти тест на коронавирус. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал гендиректор хоккейного клуба Александр Курносов. Напомним, КХЛ до 10 апреля приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса.

Сейчас хоккеистов «Салавата Юлаева» распустили, команда должна собраться в конце марта и в начале апреля пройти медосмотр. Спортшкола клуба «Салават Юлаев» продолжает работать, но с профилактическими мерами.

Искрометная серия «Салавата Юлаева» против омского «Авангарда», в которой уфимцы победили со счетом 4:2. Но после этого противостояния сезон застопорился не только для коллектива Боба Хартли. Филип Ларсен – один из легионеров уфимского клуба – входит в пятерку бомбардиров-защитников после первого этапа плей-офф. Игрок обороны всегда на страже и не только ворот. Он единственный из команды попросил пройти тест на коронавирус. Хоккеист обследовался в одной из уфимскх больниц.

Филип оценил профессионализм врачей инфекционной больницы Уфы. Тест показал отрицательный результат. Симптомов никаких не было, но он очень переживал. И если человек просит, то мы должны ему помочь сделать анализ и помочь убедиться в том, что его (коронавируса, – прим.ред) у него нет. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Сейчас игроков распустили. Домой отправились и легионеры. Как сообщалось ранее, Линус Умарк, Юха Метсола, Филип Ларсен, Тему Хартикайнен и Саккари Маннинен отправились в Хельсинки чартерным рейсом. Вопреки появившимся публикациям в СМИ в клубе утверждают: с легионерами на связи, вопросов по возвращению нет.

Игроки поставили клуб в известность, что уезжают к себе домой. У них есть семьи, родители, жены. Волновались многие ребята. Клуб пошел навстречу. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Уехали легионеры не только из уфимского клуба. Но и екатеринбургского «Автомобилиста», казанского «Ак Барса», московского ЦСКА. Отпустили иностранных хоккеистов и в национальной хоккейной лиге. Однако не просто так.

Как сделали в НХЛ, я постоянно получаю уведомления, новости, как можно развиваться, тренироваться, в каком порядке все это происходит, есть дорожная карта. Ксожалению, у нас дорожной карты нет и непонятно что происходит. Допустим, в НХЛ отпустили игроков, но с тем, что им по возврату придется две недели побыть в карантине. Шуми Бабаев, хоккейный агент

Единственное, что понятно – чемпионат приостановлен до 10 апреля. Что будет дальше – пока неясно. В хоккейном клубе продолжаются тренировки воспитанников спортшколы. Естественно, с соблюдением мер безопасности.