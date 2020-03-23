Мэр Уфы выделил автомобили рабочим группам по обходу самоизолировавшихся людей

Сегодня, 23 марта, мэр Уфы Ульфат Мустафин выделил рабочей группе по содействию самоизолировавшимся и прибывшим из-за границы людям 17 автомобилей. Количество автотранспорта будет варьироваться ежедневно. Оно будет зависеть от заявок сотрудников и объема работы.

Свою деятельность группы начали в субботу, 21 марта. Ежедневно сотрудники уфимского Центра общественной безопасности, МЧС, Управления пожарной охраны и соцработники совершают поквартирные обходы. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Представители группы удостоверяются, что гражданин находится дома. Также они выясняют состояние его здоровья. Напомним, в Уфе работает колл-центр по коронавирусу — 8 (800) 250-56-04