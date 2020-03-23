Туристу из Башкирии собрали 1300 долларов за сутки, чтобы спасти его из Аргентины

Турист из Башкирии, который в прошлом сентябре отправился в кругосветное путешествие, накануне попросил помощи у своих друзей. Последнее время он жил в Аргентине. Сейчас там наблюдается крайне тяжелая обстановка из-за эпидемии коронавируса.

Александру Айдарову из Стерлитамака, который сейчас находится в Аргентине, буквально за сутки собрали 1300 долларов на обратный билет домой. Переводя на рубли, получится приличная сумма - более 100 тысяч. Мужчина прибыл в эту страну в рамках своего кругосветного путешествия и должен был провести там несколько месяцев. Чтобы осуществить свою мечту, он продал все свои автомобили.

Однако в его планы вмешалась пандемия коронавируса. Поначалу в стране ничего не предвещало беды. Но потом в один момент резко закрылись магазины, люди стали стоять в очередях по несколько часов, авиасообщение между странами Южной Америки и Европой практически закрылось, а дороги внутри Аргентины заблокировали военные.

Паника зацепила и местное население, правительство только и делало, что подогревало это с помощью телевидения и радио. Аргентинский президент не переставая как попугай запугивал население в прямом эфире. Сегодня запретили передвижение по улице без причины пополнения продовольствия Александр Айдаров, путешественник

Путешественник связался с консульством и ему предложили самый идеальный вариант - купить билет до Москвы из Буэнос-Айреса, где пока еще есть рейсы в Россию.

Если у меня будет билет до Москвы на руках, то мне смогут организовать “зеленый коридор” через всю Аргентину до Буэнос-Айреса, а это полторы тысячи километров. Цены на билеты выросли. Просто космос! Мне нужно собрать около 1300 долларов, то есть порядка 104000 рублей, чтобы добраться до Москвы, а там я уже как-нибудь доберусь до дома на перекладных Александр Айдаров, путешественник

Александр пообещал каждому, кто поможет ему материально, прислать письмо с благодарностями. И спустя сутки путешественник порадовал подписчиков хорошими новостями - деньги найдены. Часть денег собрали подписчики и неравнодушные люди, а часть - его родители.