Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса переносятся все массовые мероприятия. Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно было состояться в апреле, также могут перенести. Мероприятие переносится на лето, но точная дата пока неизвестна.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля. В связи с распространением коронавируса в России, голосование перенесено на лето. Пока неизвестна дата мероприятия, но ориентировочно оно состоится в июне. Окончательное решение по дате не принято, поэтому официально о переносе не говорят.

Некоторые эксперты считают, что в апреле ожидается пик коронавируса в России, после чего инфекция пойдет на спад. Соответственно, такое крупное мероприятие опасно проводить в апреле. Если голосование пройдет в июне, то оно будет после сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Известно, что многие избирательные участки находятся в школах, поэтому голосование будет проходить после экзаменов.