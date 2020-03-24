Радий Хабиров сообщил о первых зараженных коронавирусом в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил сегодня о первых зараженных коронавирусом на территории республики. Инфицированных в Башкирии оказалось трое. Об этом руководитель региона рассказал в социальных сетях.

Двое зараженных коронавирусом жителей Башкирии «привезли» вирус из других стран, а один ездил в Москву по работе. Радий Хабиров подчеркнул, что все трое больных сейчас изолированы. Также устанавливается круг общения больных для дальнейших действий.