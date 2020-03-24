В Башкирии установят более 23 тыс мусорных контейнеров

Более 23 тысяч новых мусорных контейнеров на семи тысячах площадках должны установить в Башкортостане в текущем году. В региональном правительстве обсудили вопросы утилизации твёрдых коммунальных отходов. Совещание провели первый вице-премьер Андрей Назаров и его заместитель, министр ЖКХ республики Борис Беляев.
Неделю назад регоператорам была поставлена задача к 20 апреля достичь 95 процентов охвата фотофиксации своевременного вывоза мусора. На сегодняшний день эта работы выполнена на 74 процента.
Также было отмечено, что в Башкортостане из 21 населённого пункта отходы до сих пор не вывозятся. В первую очередь это связано с транспортной недоступностью. Андрей Назаров поручил решить проблему, чтобы все жители региона почувствовали качественные улучшения.