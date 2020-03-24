В Роспотребнадзоре Башкирии подвели итоги 2019 года

Общее число проверок Роспотребнадзора в Башкирии за прошлый год выросло в полтора раза. В основном – в сфере розничной торговли. По итогам года ведомство рассмотрело свыше семи тысяч обращений граждан, что на 5% превышает показатели прошлого года.

За нарушения законодательства о защите прав потребителей в минувшем году в отношении виновных было вынесено более полутора тысяч постановлений о назначении административного наказания. Кроме того, ведомство подало в суды 279 исков в защиту прав потребителей, 213 из которых были удовлетворены, а сумма возвращённых денежных средств составила более 5 млн рублей.